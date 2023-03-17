"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции РусАла с целевой ценой 52 руб

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусАла" с целевой ценой 52 руб. за штуку на фоне опубликованных результатов компании за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ивана Авсейко.

"РусАл" объявил финансовые результаты 2022 года. Ожидаемо слабое второе полугодие 2022 года для "Русала" по причине снижения мировых цен на алюминий, укрепления рубля, возросших логистических расходов, а также растущей инфляции в производственных издержках (энергоносители и сырье), - комментирует эксперт. - Однако "Русал" смог достаточно оперативно перестроить поставки сырья и логистические цепочки, а также диверсифицировать каналы продаж, перенаправив потоки готовой продукции на внутренний и азиатские рынки - и в результате продажи алюминия по итогам 2022 года сократились всего на 0,2%, до уровня 3,896 млн тонн против 3,904 в 2021 году".

По мнению эксперта, ситуация с долговой нагрузкой компании по-прежнему выглядит управляемой, особенно на фоне исторической цикличности бизнеса компании". Авсейко полагает, что в 2023 году результаты "РусАла" могут быть существенно лучше за счет девальвации рубля и ожидаемым повышением цен на алюминий в связи с поэтапным восстановлением деловой активности в Китае.

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