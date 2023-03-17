"Финам" сохраняет рейтинг акций CK Infrastructure на уровне "покупать" с целевой ценой HKD52 и потенциалом роста 21% с текущих уровней, говорится в материале аналитика инвесткомпании Александра Ковалева.

"Динамика выручки CK Infrastructure за 2022г (-6,1%) не является до конца показательной в силу того, что значительную часть своих доходов компания получает за счет участия в СП и дочерних филиалах. В связи с этим более справедливо обратить внимание на чистую прибыль CKI, которая подросла на 2,8% (г/г), до HKD8,2 млрд. По результатам 2022 года СД CK Infrastructure рекомендовал финальный дивиденд в размере HKD1,83 на акцию, что соответствует доходности около 4,3% от текущих уровней. Последний день для покупки акций с финальным дивидендом - 19 мая 2023 года. Годовая доходность за 2022 год, таким образом, составляет 5,8%".

Аналитик умеренно позитивно оценивает результаты группы за прошедший год, поскольку даже в условиях непростой макроконъюнктуры доходы от международного бизнеса компании подросли на 7% (г/г) и на 16% (г/г) без эффекта негативного изменения валютных курсов. Кроме того, на пресс-конференции менеджмент подтвердил, что CKI рассматривает дальнейшие поглощения в ряде регионов.

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