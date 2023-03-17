X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции - "Открытие Инвестиции"

X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции, полагает портфельный менеджер УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.

"Результаты X5 Retail Group вышли в соответствии с нашими ожиданиями. Незначительное снижение маржинальности оправдано на фоне активной региональной экспансии и адаптации ценностного предложения к изменениям спроса потребителей. При этом долгосрочно X5 Retail Group обладает наилучшими возможностями для ценовой конкуренции в секторе", - отмечает эксперт.

Вместе с отчетностью компания не представила плана по редомициляции, ограничившись общими формулировками о сохраняющейся неопределенности и наличии регуляторных ограничений, препятствующих выплате дивидендов, подчеркивается в комментарии.

"Таким образом, отсутствие выплат и в текущем году пока является базовым сценарием, - подчеркивает Прохорова. - Однако удивительно, насколько важным этот фактор оказался для инвесторов. По возобновлении выплат X5 Retail Group будет обладать существенным дивидендным потенциалом с учетом доходности свободного денежного потока до изменений в рабочем капитале на уровне 30-40% в ближайшие годы. Недооценка компании по сравнению со справедливой стоимостью составляет порядка 60% по текущим ценам. Драйвером роста стоимости будет выступать реализация планов по лидирующим темпам увеличения рыночной доли в секторе, а также сохранению высокого ценностного предложения для покупателей".

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