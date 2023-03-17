Острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки ЦБР в 2023 году - "Локо-Инвест"

Острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки ЦБ РФ в текущем году, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Как и ожидалось, ЦБ сохранил неизменными и ключевую ставку (7,5%), и общий сигнал по ставке "...при усилении проинфляционных рисков будет рассматривать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях", - отмечает эксперт. - Баланс рисков для инфляции с прошлого заседания не изменился, но динамика её устойчивых компонент остаётся умеренной. Смешанный характер поступивших с февраля данных по экономике, инфляции и основным рискам (вкл. бюджет) не предполагал изменений от ЦБ, и регулятор в полной мере "насладился этим комфортом". Мы по-прежнему считаем, что острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки. Скорее, она будет оставаться неизменной или даже может быть понижена на 50-75 б.п. к концу года".

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