"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Группа X5 представила свои финансовые результаты, которые в целом совпали с нашими оценками и ожиданиями рынка, - пишет аналитик Артем Михайлин. - На фоне инвестиций в цены и развития формата дискаунтеров валовая маржа снизилась почти на 2 п.п. г/г, что стало самым низким показателем за последние несколько лет. Рентабельность EBITDA составила всего 5,1% в 4К, но за счет сильных результатов предыдущих периодов по году маржа почти не отличалась от показателя 2021 года. Финансовые расходы снизились г/г за счет уменьшения общего объема долга. Компания не публиковала прогнозы на текущий год, но в пресс-релизе отмечено, что фокус останется на развитии магазинов "у дома" и дискаунтеров. Наблюдательный совет группы будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2022 год, что на наш взгляд, ожидаемо".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.