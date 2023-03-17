ЦБР, возможно, сохранит ставку на уровне 7,5% и в апреле - Freedom Finance Global

ЦБ РФ в четвёртый раз оставил ключевую ставку на уровне 7,5% и, возможно, сохранит ее неизменной на заседании в апреле, если в мире не начнется рецессия, и нефть не подешевеет до $70/барр. и ниже, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании, как и на трёх предыдущих, ожидаемо оставил без изменений ключевую процентную ставку на уровне 7,5%, - пишет эксперт. - Такое решение регулятор в сопроводительном комментариями объяснил, с одной стороны, замедлением инфляции в феврале и начале марта, снижением инфляционных ожиданий населения и ускорение деловой активности, с другой - всё ещё сохраняющимися на высоком уровне проинфляционными рисками. Главным препятствием для снижения инфляции в ЦБ РФ видят риск увеличения бюджетного дефицита, который, в свою очередь, может быть вызван недополучением экспортных доходов".

Банк России ожидает, что по итогам 2023 года инфляция потребительских цен в России составит 5-7%, что будет связано с улучшением экономической активности и сокращением бюджетного дефицита во 2 полугодии текущего года. Однако если дефицит бюджета будет увеличиваться, а проинфляционные риски так и не уменьшатся, регулятор может вернуться к вопросу об ужесточении денежно-кредитной политики в целях борьбы с инфляцией, то есть к повышению ключевой ставки.

"Мы не исключали небольшой вероятности повышения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта уже на сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ РФ, не исключаем такого варианта и на апрельском заседании, так как внешняя ситуация остаётся сложной. Если в мире не начнётся новая рецессия и не произойдёт обвала цен на нефть ниже $70 за баррель, на апрельском заседании совет директоров ЦБ РФ может в пятый раз оставить ключевую процентную ставку без изменений", - прогнозирует Мильчакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.