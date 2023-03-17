.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБР, возможно, сохранит ставку на уровне 7,5% и в апреле - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 марта 2023 года 15:22
ЦБР, возможно, сохранит ставку на уровне 7,5% и в апреле - Freedom Finance Global
ЦБ РФ в четвёртый раз оставил ключевую ставку на уровне 7,5% и, возможно, сохранит ее неизменной на заседании в апреле, если в мире не начнется рецессия, и нефть не подешевеет до $70/барр. и ниже, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании, как и на трёх предыдущих, ожидаемо оставил без изменений ключевую процентную ставку на уровне 7,5%, - пишет эксперт. - Такое решение регулятор в сопроводительном комментариями объяснил, с одной стороны, замедлением инфляции в феврале и начале марта, снижением инфляционных ожиданий населения и ускорение деловой активности, с другой - всё ещё сохраняющимися на высоком уровне проинфляционными рисками. Главным препятствием для снижения инфляции в ЦБ РФ видят риск увеличения бюджетного дефицита, который, в свою очередь, может быть вызван недополучением экспортных доходов". Банк России ожидает, что по итогам 2023 года инфляция потребительских цен в России составит 5-7%, что будет связано с улучшением экономической активности и сокращением бюджетного дефицита во 2 полугодии текущего года. Однако если дефицит бюджета будет увеличиваться, а проинфляционные риски так и не уменьшатся, регулятор может вернуться к вопросу об ужесточении денежно-кредитной политики в целях борьбы с инфляцией, то есть к повышению ключевой ставки. "Мы не исключали небольшой вероятности повышения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта уже на сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ РФ, не исключаем такого варианта и на апрельском заседании, так как внешняя ситуация остаётся сложной. Если в мире не начнётся новая рецессия и не произойдёт обвала цен на нефть ниже $70 за баррель, на апрельском заседании совет директоров ЦБ РФ может в пятый раз оставить ключевую процентную ставку без изменений", - прогнозирует Мильчакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
17 марта 2023 года 17:45
"Финам" сохраняет рейтинг акций CK Infrastructure на уровне "покупать" с целевой ценой HKD52 и потенциалом роста 21% с текущих уровней, говорится в материале аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "Динамика выручки CK Infrastructure за 2022г (-6,1%) не является до конца показательной в силу... читать дальше
.17 марта 2023 года 17:24
X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции - "Открытие Инвестиции"
X5 Retail обладает оптимальными в секторе возможностями для ценовой конкуренции, полагает портфельный менеджер УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова. "Результаты X5 Retail Group вышли в соответствии с нашими ожиданиями. Незначительное снижение маржинальности оправдано на фоне... читать дальше
.17 марта 2023 года 16:57
Острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки ЦБР в 2023 году - "Локо-Инвест"
Острота инфляционных рисков не дойдет до уровня, требующего повышения ставки ЦБ РФ в текущем году, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Как и ожидалось, ЦБ сохранил неизменными и ключевую ставку (7,5%), и общий сигнал по ставке "...при усилении проинфляционных рисков... читать дальше
.17 марта 2023 года 16:33
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Группа X5 представила свои финансовые результаты, которые в целом совпали с нашими оценками и ожиданиями рынка, - пишет аналитик Артем Михайлин. -... читать дальше
.17 марта 2023 года 16:11
Акции "РусАла" привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, несмотря на слабый отчет компании за 2022 год, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "РусАл" опубликовал умеренно негативные финансовые результаты за 2022 год. Компания работала на грани безубыточности во II... читать дальше
.17 марта 2023 года 15:48
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Oracle Corp. с прогнозной ценой $105,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,1% без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании. "Oracle является ярким представителем Value Stock. Несмотря на принадлежность к... читать дальше
.17 марта 2023 года 15:00
Аналитики SberCIB умеренно-негативно оценивают финансовые результаты X5 Retail Group за 4К22 по МСФО, сообщается в комментарии инвестбанка. "Консолидированная выручка группы выросла на 16,1% год к году до 705,2 млрд рублей - это немногим меньше, чем мы ожидали, - пишет эксперт Михаил Красноперов.... читать дальше
.17 марта 2023 года 14:38
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целевой ценой 1950 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,6%, стоп-приказ: 1560 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обратили внимание на... читать дальше
.17 марта 2023 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $234,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: $208,76, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что благодаря высокому... читать дальше
.17 марта 2023 года 13:53
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг X5 Retail Group, сообщается в обзоре. "Финансовые результаты X5 за четвертый квартал 2022 года в целом оказались на уровне прогнозов, и мы рассматриваем их как нейтральные. Некоторое снижение рентабельности отражает стремление... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.