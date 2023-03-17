SberCIB умеренно-негативно оценивает финрезультаты X5 за 4К22

Аналитики SberCIB умеренно-негативно оценивают финансовые результаты X5 Retail Group за 4К22 по МСФО, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Консолидированная выручка группы выросла на 16,1% год к году до 705,2 млрд рублей - это немногим меньше, чем мы ожидали, - пишет эксперт Михаил Красноперов. - Рентабельность за квартал снизилась с 24% до 22,7% - компания активно инвестировала в промоакции и развивала сеть дискаунтеров "Чижик". Операционные расходы X5 Group (за вычетом амортизации и выплат за долгосрочную мотивацию) увеличились на 11,9%. Отчасти это объясняется покупкой сибирских ритейлеров и ускоренным расширением сети "Чижик". Скорректированная EBITDA за квартал уменьшилась на 9,7% до 36,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю (5,3%) была самой низкой для IV квартала за последние пять лет".

Эксперт умеренно-негативно оценивает квартальные результаты компании и не ждет, что в этом году рентабельность улучшится - компания пошла на её снижение, чтобы укрепить свои позиции на рынке, привлечь покупателей и сохранить высокий рост выручки в 2023 году.

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