"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $234,2

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $234,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: $208,76, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что благодаря высокому инфляционному давлению на все сектора потребительского рынка, где используются платежи картами, происходит рост платежного оборота. Отсутствие сильной конкуренции в новых способах оплаты является, на их взгляд, позитивным фактором.

"С технической точки зрения цена пробила важный уровень поддержки и откатилась к нему уже как к уровню сопротивления. 17 марта сформировался паттерн "Пин бар" (свеча с длинной тенью), что является подтверждающим сигналом для входа в сделку. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $208,76 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92", - указывают аналитики "Финама".

Visa Inc. - американская транснациональная компания, которая предоставляет услуги проведения платежных операций. Одна из крупнейших платежных систем в мире, выпускает физические и электронные банковские карты.

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