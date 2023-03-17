Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг X5

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг X5 Retail Group, сообщается в обзоре.

"Финансовые результаты X5 за четвертый квартал 2022 года в целом оказались на уровне прогнозов, и мы рассматриваем их как нейтральные. Некоторое снижение рентабельности отражает стремление компании увеличить долю рынка, что, на наш взгляд, оправдано в текущих условиях. Эмитент - это ведущий игрок на российском рынке продуктового ритейла", - отмечает эксперт Константин Белов.

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