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17 марта 2023 года 13:32
Ближайшими целями текущего роста цены нефти могут быть уровни $78-80/барр. - "Финам"
Ближайшими целями текущего подъема котировок нефти марки Brent могут быть уровни $78-80 за баррель, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Фаза активных продаж в нефти закончилась, наступила передышка, но спрос на покупку сырья пока остается слабым. Поскольку после нескольких дней сильного падения накопилась перепроданность, то техническая коррекция здесь будет весьма кстати, ближайшие цели восстановления находятся на $78-80 за баррель", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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