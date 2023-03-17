Ближайшими целями текущего роста цены нефти могут быть уровни $78-80/барр. - "Финам"

Ближайшими целями текущего подъема котировок нефти марки Brent могут быть уровни $78-80 за баррель, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Фаза активных продаж в нефти закончилась, наступила передышка, но спрос на покупку сырья пока остается слабым. Поскольку после нескольких дней сильного падения накопилась перепроданность, то техническая коррекция здесь будет весьма кстати, ближайшие цели восстановления находятся на $78-80 за баррель", - указывает эксперт в комментарии.

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