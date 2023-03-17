Акции Распадской по-прежнему довольно привлекательны для долгосрочных покупок - "Открытие Инвестиции"

Акции "Распадской" по-прежнему довольно привлекательны для долгосрочных вложений, считает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Алексей Павлов.

"Ударное первое полугодие на фоне слабого рубля и феноменальной конъюнктуры сменилось непростым вторым, где помимо падения цен на основную продукцию появились и другие проблемы, связанные с санкциями и логистикой. Перебои в цепочках поставок привели к необходимости создания дополнительных запасов запчастей и материалов, и, как следствие, к увеличению потребности в оборотном капитале. Перестройка цепочек поставок и изменение их условий на FOB, CIF и CFR вылилось в резкий рост коммерческих расходов. Впрочем, большая часть этого увеличения также была признана в составе выручки, что, очевидно, сильно нивелировало негативный эффект на P&L. Но денежная себестоимость тонны концентрата в любом случае выросла на 69% относительно 2021 года и составила $66 за тонну, - пишет Павлов в обзоре. - Тем не менее компания сумела сгенерировать солидный денежный поток и практически полностью погасила долг, закончив год с чистой денежной позицией на уровне $362 млн. Впрочем, учитывая зарубежную юрисдикцию контролирующего акционера, дивиденды эмитент не платит, что в моменте существенно девальвирует инвестиционную привлекательность акций. Тем не менее на долгосрочном горизонте данный кейс, на наш взгляд, по-прежнему остается довольно привлекательным".

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