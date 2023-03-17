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17 марта 2023 года 12:47
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену GDR X5 на уровне 1900 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг (GDR) X5 Retail Group на уровне 1900 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "X5 Retail Group опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2022 год, также было объявлено, что не планируется выплата дивидендов за предыдущий год. Результаты за 4К22 оказались под давлением, EBITDA снизилась на 1,5% г/г, чистая прибыль - на 74% г/г. Основное давление на прибыль оказали финансовые расходы и убыток от курсовой разницы. Но среди всех отчитавшихся ритейлеров X5 единственный, кому удалось сохранить по итогам года положительный LFL-трафик (сопоставимая динамика количества посетителей в уже открытых магазинах), - отмечает эксперт. - В 2023 году в условиях охлаждения роста цен драйвером роста ритейлеров будет смещение фокуса потребителей на товары первой необходимости, поэтому формат дискаунтеров может хорошо себя проявить. Дополнительно рост может поддержать развитие онлайн-сегмента. Также инвесторы ждут решения о редомициляции компании, но эмитент по не раскрывает своих планов по данному вопросу. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-ПРОГНОЗ
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