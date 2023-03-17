Freedom Finance Global рекомендует "покупать" акции Adobe с прогнозной ценой $384

Freedom Finance Global рекомендует "покупать" акции Adobe Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $384 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"Мы оцениваем отчет Adobe за первый квартал 2023 финансового года умеренно позитивно: компания демонстрирует ускорение роста бизнеса и повышает маржу. Спрос на продукты и услуги эмитента остается достаточно сильным даже в текущих рыночных условиях. Инвесторы рассчитывают на более глубокую вовлеченность компании в развитие технологий ИИ, но в этом направлении существенных подвижек пока не наблюдается. Ключевые риски по-прежнему связаны с планируемым поглощением Figma, они обусловлены неблагоприятными макроэкономическими условиями и вероятным размытием долей акционеров. Мы считаем справедливой оценку компании на уровне 21,5х P/E 2024", - пишет эксперт.

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