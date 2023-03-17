Риски ослабления рубля до 77 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса национальной валюты к отметке 77 руб./$1 в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары USD/RUB находится около уровня 76,5 руб./$1 в пятницу утром, другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Влияние заседания ЦБ РФ на динамику валютного рынка вряд ли будет существенным. В текущих условиях риски роста курса национальной валюты к отметке 77 руб./$1 сохраняются, но на следующей неделе фактор налогового периода может оказать рублю поддержку", - указывают эксперты в комментарии.

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