"Открытие Инвестиции" пока не рекомендует покупать бумаги Polymetal

"Открытие Инвестиции" не рекомендует покупать бумаги Polymetal в настоящее время - отсутствие конкретики в вопросе перерегистрации материнской компании эмитента является ключевым негативным драйвером для их цены, сообщается в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

"Инвестиционный тезис по золотодобывающей компании напрямую связан с редомициляцией головной структуры в дружественную юрисдикцию. Возможная перерегистрация в Казахстане могла бы позволить акционерам в периметре НРД получать дивиденды, что стало бы сильным драйвером для роста цены бумаги. Однако данный процесс еще не запущен и пока только оценивается менеджментом. В опубликованном 16 марта отчете компания отметила, что невозможно быть абсолютно уверенным в том, что она приступит к процессу и в конечном счете завершит процесс изменения места регистрации. Отсутствие конкретики в вопросе перерегистрации является ключевым негативным драйвером для Polymetal. Мы не рекомендуем бумаги эмитента к покупке. Даже выбирая только среди золотодобытчиков, перспективы котировок акций "Полюса" выглядят куда более позитивно", - пишет эксперт.

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