"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции "Московской биржи" на акции "Мечела", сообщается в материале.

Текущий состав топ-10 акций России: "Мечел", "Группа Позитив", "Газпром нефть", "МТС", Ozon, "НОВАТЭК", "Полюс", "Роснефть", Сбербанк и привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

"С момента запуска в январе 2023 года подборка "Горячая десятка России" выросла на 8,2% против роста рынка на 3,7%. Мы исключаем акции "Мосбиржи" на фоне отхода компании от дивидендной политики, отсутствия катализаторов и ожиданий по снижению чистой прибыли на 26% г/г в 2023 году на фоне нормализации процентных доходов", - пишут эксперты.

Они добавляют обыкновенные акции "Мечела" на фоне роста цен на коксующийся уголь на глобальном рынке (+37% с начала года). "Основной экспортный актив "Мечела" (Якутуголь) расположен восточнее Северо-Муйского ж/д туннеля - главного логистического ограничения Транссибирской магистрали. Это позволяет осуществлять поставки на внешние рынки и получать выгоду от высоких цен на коксующийся уголь на глобальном рынке", - подчеркивается в комментарии.

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