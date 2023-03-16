Давление на российский рынок акций будет постепенно снижаться - ПСБ

Давление на российский рынок акций будет постепенно снижаться, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Инвесторы на фондовом рынке РФ в четверг продолжили распродавать бумаги ввиду опасений об ухудшении конъюнктуры на глобальных финансовых рынках, - пишет эксперт. - При этом, пессимизма на рынке добавляли ряд отчетностей и заявлений компаний о невыплате дивидендов за 2022 год. В аутсайдерах торгов был потребительский сектор, который тянули вниз резко упавшие акции "Детского мира". Другие компании так же следовали за общерыночным пессимизмом".

Слабо выглядел и сектор металлургии и горной добычи, акции которого следовали за ослаблением конъюнктуры на товарных рынках. Аналитик подчеркивает, что "Распадская" и "Полюс" отказались от выплаты дивидендов по итогам 2022 года, что было вполне ожидаемым.

"Несмотря на слабую отчетность "Газпрома" по РСБУ, "лучше" рынка выглядел нефтегазовый сектор, - отмечает Жильников. - На данный момент, инвесторы не спешат распродавать "голубые" фишки, которые торгуются у своих уровней поддержки. Мы полагаем, что давление на российский рынок акций постепенно будет снижаться на фоне накопившейся перепроданности на товарных рынках. Считаем актуальным диапазон 2220 - 2260 пунктов для индекса Мосбиржи в ходе ближайших торгов".

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