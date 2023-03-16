Бумаги Globaltrans интересны для покупок на среднесрочную перспективу - БКС Экспресс

Расписки Globaltrans интересны для покупок на среднесрочную перспективу, считает аналитик БКС Экспресс Павел Гаврилов.

"Globaltrans - крупная и достаточно стабильная компания с точки зрения финансовых показателей. У нее нет высокой долговой нагрузки и есть стабильные денежные потоки как для развития, так и для выплаты дивидендов. В моменте бумаги обновляют годовые максимумы 2023г и стремятся к осенним максимумам 2022г", - отмечает эксперт.

На взгляд Гаврилова, основными драйверами роста котировок бумаг компании являются:

- Отчет за 2022 год, ожидающийся 27 марта 2023 года.

- Больше деталей о потенциальном переезде компании и дивидендах.

- Информация вокруг переориентации поставок в Азию.

"Расписки Globaltrans могут быть интересны к покупке на среднюю дистанцию, - указывает эксперт. - В моменте акциям может потребовать коррекция, поэтому присмотреться можно либо при снижении цены к 380-370 руб., либо сейчас, но с добором позиции позже. Первой технической целью роста выступает диапазон 410-420 руб. Позитивные новости на ближайшем отчете могут спровоцировать волатильность и быстрый подъем. Среднесрочной целью выступает диапазон 440-445 руб.".

Ключевыми рисками для бумаг компании, по мнению Гаврилова, являются: иностранная прописка, падение ставок и товарооборотов. На результаты компании также могут негативно воздействовать снижение ставок аренды вагонов, ускорение инфляции и сокращение ВВП.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.