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16 марта 2023 года 16:27
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг VK
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг VK на фоне финансового отчета компании за IV квартал и весь 2022 год, говорится в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Выручка VК в 2022 году составила 97770 млн руб. (+19,3% г/г); скорр. EBITDA - 19975 млн руб. (+8,9% г/г); убыток - 2934 млн руб. (годом ранее было 15314 млн руб.), - отмечает эксперт. - Основным драйвером роста выручки остается онлайн-реклама, на результаты также оказывает положительное влияние консолидация активов Дзен и Новости. При этом совокупно в крупнейшем сегменте соцсетей и контентных сервисов наблюдается снижение скорр. EBITDA на фоне продуктовых запусков и увеличения маркетинговых расходов и расходов на персонал. При этом VK третий квартал подряд удается сохранять безубыточность и даже наращивать ее в основном на фоне выхода из убыточных проектов. Планируемая редомициляция уменьшает риски бумаги. Мы сохраняем рекомендацию по покупке акций VK с потенциальной доходностью в 15%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-VK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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