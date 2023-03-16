"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг VK на фоне финансового отчета компании за IV квартал и весь 2022 год, говорится в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Выручка VК в 2022 году составила 97770 млн руб. (+19,3% г/г); скорр. EBITDA - 19975 млн руб. (+8,9% г/г); убыток - 2934 млн руб. (годом ранее было 15314 млн руб.), - отмечает эксперт. - Основным драйвером роста выручки остается онлайн-реклама, на результаты также оказывает положительное влияние консолидация активов Дзен и Новости. При этом совокупно в крупнейшем сегменте соцсетей и контентных сервисов наблюдается снижение скорр. EBITDA на фоне продуктовых запусков и увеличения маркетинговых расходов и расходов на персонал. При этом VK третий квартал подряд удается сохранять безубыточность и даже наращивать ее в основном на фоне выхода из убыточных проектов. Планируемая редомициляция уменьшает риски бумаги. Мы сохраняем рекомендацию по покупке акций VK с потенциальной доходностью в 15%".

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