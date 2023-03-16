Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "продавать" акциям Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "продавать" акциям Li Auto с целевой ценой HKD75 за штуку, предполагающей снижение на 13% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале.

"Мы начинаем анализ Li Auto - одного из крупнейших производителей электромобилей в Китае. Котировки компании за год (с 15 марта 2022 года) выросли на 25%, тогда как индекс Hang Seng - всего на 6%. Таким образом, из-за бума на рынке электромобилей КНР акции компании опередили индекс на 19 п. п., и мы считаем оценку инвесторов слишком оптимистичной. Темпы роста выручки Li Auto снизятся с 83% в 2023 году, до 45% - в 2024 году и, по нашим оценкам, составят всего 12% к 2027 году. Рынок электромобилей становится насыщенным, а конкуренция стремительно растет. Коэффициент EV/S 2023П, с которым торгуются бумаги Li Auto, на 41% выше медианы по конкурентам", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Александр Гайда.

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