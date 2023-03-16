"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ростелекома с целью 65 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 65 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: 57,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ростелеком" получит 2,2 млрд руб. на развитие портала "Госуслуги" и ЕСИА в 2023 году, отмечают аналитики. Помимо этого, компания заявила, что у нее есть возможность выплатить дивиденды за 2022 год, но решение остается за правительством.

"С технической точки зрения акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 65 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,5 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают эксперты "Финама".

"Ростелеком" - российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.

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