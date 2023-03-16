Средне- и долгосрочные перспективы цены акций Распадской умеренно позитивны - БКС Экспресс

Среднесрочные и долгосрочные перспективы котировок акций "Распадской" умеренно позитивны, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Результаты "Распадской" по МСФО за II полугодие 2022 года вышли лучше ожиданий. Сокращение выручки связано с коррекцией в ценах на коксующийся уголь относительно рекордных уровней 2П21 и 1П22. Давление на рентабельность оказала переориентация поставок с рынка ЕС в АТР. В 2022 году доля выручки, приходящаяся на Европу, сократилась до 2% (11% в 2021 году), а выручка в АТР выросла до 50% против 32% в 2021 году, - пишет аналитик в обзоре. - При этом конъюнктура остается для компании комфортной, FCF за полугодие выше средних уровней 2016-2020 гг. Чистая денежная позиция "Распадской" продолжила расти - кэш аккумулируется на счетах в условиях отказа от выплаты дивидендов. Этот отказ ожидаем, так как каких-то позитивных изменений в плане возможности по выплате за год не произошло. Ухудшение результатов относительно ударного первого полугодия и отказ от выплат могут оказать локальное давление на акции эмитента, однако в средне- и долгосрочной перспективах ожидания умеренно позитивные".

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