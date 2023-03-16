"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Полюса

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций "Полюса" с прогнозной стоимостью на уровне 10500 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Опубликованные результаты "Полюса" за полный 2022 год умеренно негативные, однако во втором полугодии наблюдалось улучшение динамики некоторых важных показателей. Так, выросла выручка на 30% относительно первого полугодия благодаря восстановлению продаж золота. Кроме того, по итогам второго полугодия на 40% увеличился свободный денежный поток (также в сравнении с первым полугодием). Ждем дальнейшего улучшения динамики выручки эмитента в первом полугодии 2023 года за счет роста добычи богатой руды и реализации накопленных запасов за прошлый год. Кстати, позитивный эффект на результаты "Полюса" оказывает ослабление курса рубля с конца 2022 года", - пишет эксперт Александр Алексеевский.

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