Наиболее вероятно сохранение уровня ставки ЦБР по итогам заседания 17 марта - Райффайзенбанк

Наиболее вероятно сохранение уровня ключевой ставки Банка России и умеренно жесткий сигнал регулятора по итогам заседания в пятницу, 17 марта 2023 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ опубликовал оперативную справку по результатам исследования "инФОМ" об инфляционных ожиданиях в преддверии мартовского заседания по ключевой ставке в пятницу. Если заседание проходит не в конце месяца, то регулятор публикует только медианные оценки наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий (без детализации) - проведение самого опроса закончилось только 10 марта. В марте оценки респондентов улучшились, это позитивный сигнал, однако с начала кризиса инфляционные ожидания уже опускались ниже 11% г/г (в июле 2022 года), после чего индикатор вновь вернулся к 12% г/г. Более того, даже если инфляционные ожидания останутся в этой области (их снижение будет не временным), такой уровень все равно скорее можно считать повышенным, - пишут эксперты в обзоре. - Отметим, что ЦБ по-разному реагирует на статистику по инфляционным ожиданиям и в текущей ситуации, на наш взгляд, улучшение (возможно, временное) оценок респондентов вряд ли изменит сигнал регулятора. Более того, по данным Росстата, недельная инфляция на прошедшей неделе осталась стабильной, сохранив околонулевую динамику (+0,02% н/н). На годовой показатель сейчас активно влияет эффект высокой базы (по состоянию на 13 марта мы оцениваем его на уровне 7,1% г/г после 11,0% г/г в конце февраля), и его понижательная динамика не является определяющей для настроя регулятора. Мы полагаем, что риторика ЦБ на пятничном заседании не претерпит существенных изменений на фоне публикации последней статистики - на наш взгляд, наиболее вероятной опцией является сохранение ключевой ставки и умеренно жесткого сигнала".

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