ЦБ РФ, скорее всего, вновь сохранит ставку на уровне 7,5% в марте - "Финам"

Банк России, скорее всего, вновь сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в марте и, возможно, жесткую риторику с указанием на возможность ее повышения на будущих заседаниях, однако сигнал может стать и менее направленным, говорится в комментарии руководителя отдела макроэкономического анализа Ольги Беленькой.

"На наш взгляд, условия для повышения ключевой ставки пока не сложились. При сохранении существенных проинфляционных рисков, усилившихся в последнее время нестабильностью на мировых финансовых и сырьевых рынках из-за опасений возможного распространения кризиса в финансовом секторе после краха трех американских банков, скачок инфляции в России в январе-начале февраля не получил продолжения. Текущие темпы инфляции в последние 4 недели колеблются вблизи нулевых значений, а инфляционные ожидания населения в марте резко снизились - из-за этого сигнал будущих действий может стать и менее жестким. На данный момент неопределенность очень высока. В заявлении может быть уделено больше внимания рискам расширения бюджетного дефицита в России по сравнению с плановым значением и ситуации на глобальных финансовых рынках, которая заметно обострилась в последние дни. Наш прогноз ключевой ставки на конец года составляет 7-8,5%", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.