Акции Полюса привлекательны для покупок в текущий момент - ПСБ

Акции "Полюса" являются привлекательными для инвесторов в текущий момент, прогнозная стоимость составляет 13600 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Финансовые показатели эмитента по итогам 2022 года оказались лишь немного ниже наших ожиданий. Тем не менее отчетность оказалась неплохой, доказав устойчивость бизнес-модели "Полюса". Примечательно, что дисконт с которым компания реализовала золото на экспорт, по нашим оценкам, составил порядка 3,5%, что эквивалентно $45 за тройскую унцию. Учитывая крайне непростой 2022 год, столь небольшой дисконт можно назвать достижением. В текущих реалиях, когда мировые цены на золото показывают стабильный рост, мы считаем, что бумаги "Полюса" являются привлекательными для инвесторов. Наша целевая цена для акций на данный момент составляет 13600 рублей за штуку", - указывают эксперты.

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