Индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше 2300п в ближайшие две недели - "КИТ Финанс Брокер"

Российский рынок сможет закрепиться в ближайшие две недели выше 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, а далее попробует двинутся в сторону 2400-2500 пунктов в течении нескольких недель, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Рынок подобрался к 2300 пунктам по индексу Мосбиржи, но все же не смог преодолеть эту отметку сходу. Похоже, консолидация на текущих уровнях чуть затянется, рынок будет проторговываться и копить силы для новой волны движения вверх. Консолидацию ждем либо в виде так называемой плоской коррекция, либо в пределах 2-5% снижения индекса не ниже 2200 пунктов. Мы считаем, что рынок сможет закрепиться в ближайшие две недели выше 2300 пунктов по индексу, далее он попробует двинутся в сторону 2400-2500 пунктов в течении нескольких недель. Сохраняем положительный взгляд на российский рынок, дальнейшим триггером роста могут выступить дивиденды Сбербанка", - пишут эксперты в обзоре.

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