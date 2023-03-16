Доходности ОФЗ могут снизиться на несколько базисных пунктов в четверг - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться на несколько базисных пунктов на торгах в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин в среду провел аукционы ОФЗ. В целом размещение прошло удачно: ведомство привлекло 72 млрд руб., то есть объем, который необходим в среднем за неделю для выполнения программы заимствований на этот год. Также ЦБ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения: оценка на год вперед снизилась до 10,7%, минимума с марта 2021 года. После этих новостей регулятор на заседании в пятницу может несколько смягчить риторику. Возможно, что в четверг рынок будет отыгрывать такой сценарий, поэтому доходности могут снизиться на несколько базисных пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

"Котировки нефти снижались в среду из-за опасений инвесторов по поводу рецессии, которая может наступить в случае усугубления банковского кризиса. Но уже в четверг ЦБ Швейцарии пообещал поддержку Credit Suisse. Кроме того, на 16 марта запланировано заседание ЕЦБ, на котором регулятор, скорее всего, хотя и повысит ставку, но тоже пообещает поддержать банки. Таким образом, если цены на нефть стабилизируются, рубль закрепится у 76 руб./$1, а если нет - ослабнет до 77 руб./$1", - указывают в инвестбанке.

"Динамика цен на нефть будет зависеть от решения ЕЦБ по ставке. Если она, как было объявлено ранее, будет повышена на 0,5 п.п. до 3,0%, то нефть подешевеет до $73 за баррель, поскольку в этом случае опасения инвесторов по поводу банковского кризиса возрастут. Если же ЕЦБ оставит ставку на уровне 2,5%, нефть может подорожать до $77 за баррель", - отмечают аналитики SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.