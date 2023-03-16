Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $70-80/барр. в ближайшее время - ПСБ

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $70-80 за баррель в ближайшее время, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В условиях раскручивания темы с банковским кризисом в США цены на нефть марки Brent реагируют остро. Пока сантимент сохраняется крайне негативный: проблемы могут затронуть не только более крупные банки страны, но коснуться и других стран, а в совокупности все это будет давить на перспективы мировой экономики и спроса на сырье. Риски формирования эффекта домино в банковской сфере оцениваем как высокие, что будет способствовать повышенной волатильности в нефти. Пока ориентируемся на $70-80 за баррель", - отмечают эксперты в комментарии.

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