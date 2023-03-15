Резкое снижение инфляционных ожиданий сводит вероятность повышения ставки ЦБ к нулю - "Велес Капитал"

Резкое снижение инфляционных ожиданий сводит вероятность повышения ставки ЦБ к нулю, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"ЦБ РФ опубликовал в среду оперативные данные по инфляционным ожиданиям (ИО) за первую декаду марта, - пишет эксперт. - Уровень ИО населения весьма неожиданно сократился с 12,2% в феврале до 10,7%. Стоит напомнить, что в феврале ИО выросли (в январе - 11,6%). Мартовский уровень в 10,7% стал минимальным за два года. Мы полагаем, что резкое снижение показателя сводит практически к нулю вероятность повышения ключевой ставки на заседании 17 марта. В то же время мы по-прежнему ожидаем, что ЦБ сохранит в пресс-релизе жесткий сигнал, так как снижение ИО может иметь временный характер, при этом сам показатель сохраняется двузначным и в оценках регулятора, вероятно, остается повышенным".

Также аналитик инвесткомпании отмечает, что в среду доллар на российском рынке продолжил отыгрывать потери, понесенные в начале недели. Открывалась американская валюта на уровне 75,3 руб./$1, а ближе к окончанию рабочего дня курс поднимался выше 76 руб./$1, обновив максимум с прошлой недели.

"Восстановление американской валюты на российском рынке происходит вслед за подъемом USD на глобальных площадках, - указывает Кравченко. - Вышедшие накануне и совпавшие с прогнозами рынка данные по инфляции в США похоже несколько поубавили ожидания того, что ФРС может перейти к снижению ставки, и рынок вновь рассматривает вариант повышения на 25 б.п. на ближайшем заседании в качестве базового сценария. Вместе с тем котировки нефти, похоже, все еще остаются под впечатлением от негатива из финансового сектора США".

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