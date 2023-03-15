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15 марта 2023 года 18:33
Вероятность системного кризиса в банковском секторе США крайне низкая - Инвестбанк Синара
Вероятность системного кризиса в банковском секторе США крайне низкая, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найденова. "Банкротство ряда банков вызвало панику на рынках. Однако мы полагаем, что крупнейшие банки, такие как JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp., достаточно защищены от негативных последствий, а с падением котировок открываются возможности для входа. У JPM объем нереализованных убытков по портфелю бумаг, удерживаемых до погашения, не превышает $37 млрд, а ввиду хорошей диверсификации обеих компаний реализация "бумажного" убытка представляется маловероятной", - пишет эксперт. Крушение Silicon Valley Bank спровоцировал "набег вкладчиков" на фоне высокой концентрации депозитов (в технологическом секторе) и крайне низкого покрытия системой страхования вкладов (менее 10%), подчеркивается в комментарии. Аналитик убеждена, что крупнейшие банки не столкнутся с подобной проблемой: они куда лучше диверсифицированы и географически, и по отраслям, что должно препятствовать распространению паники. Более того, они уже сейчас выиграли за счет притока ликвидности. Крах SVB объясняется тем, что банк был вынужден реализовывать ценные бумаги с убытком. Объем нереализованных убытков по портфелю, который предполагалось держать до погашения (HTM) и который на балансе учтен по стоимости приобретения, составлял 93% капитала банка. Ситуация в крупнейших банках США намного устойчивее, считает Найденова. "С 3 марта акции JPMorgan подешевели на 6,3%, а Bank of America - на 15,8%; мы полагаем, что реакция рынков была чрезмерной. Акции JPMorgan торгуются с мультипликатором P/E 2023П в 10,3, Bank of America - 8,3 (на 16% и 30% соответственно ниже многолетних средних уровней). И хотя вероятность дефолтов сейчас несколько возросла, мы полагаем, что распродажа открыла привлекательную возможность для входа в акции крупнейших банков, чья структура доходов высокодиверсифицирована", - резюмирует эксперт инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-БАНКИ-КРИЗИС-ПРОГНОЗ
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