"Финам" рекомендует покупать акции WH Group с целью HKD8,07

"Финам" рекомендует покупать акции WH Group с целевой ценой HKD8,07 за штуку, что предполагает потенциал роста 81% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"WH Group - один из крупнейших производителей полуфабрикатов из свинины в Китае, также владеет производствами в США и Европе. Нецикличность спроса на продукты питания придают операционную прочность компании (выручка за 9 мес. 2022 года выросла на 1,7% (г/г) до $20,4 млрд), а географическая диверсификация сглаживает региональные рыночные факторы, влияющие на рентабельность (EPS за 9 мес. 2022 года вырос на 32% (г/г)). Предлагает интересную дивидендную доходность NTM на уровне 7,1%", - пишут эксперты.

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