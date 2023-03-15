"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям CLP Holdings на Гонконгской фондовой бирже с целевой ценой HKD61 на март 2024 года, что соответствует потенциалу роста 7% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"CLP крайне неудачно завершила 2022 год: помимо снижения потребления э/э в Гонконге на фоне локдаунов, австралийский сегмент компании понес большие потери по форвардным контрактам в связи со взлетевшими спотовыми ценами на э/э, - отмечает аналитик Александр Ковалев. - Кроме того, бизнес в регионе продолжает страдать от проблем с поставками топлива, а также моральным устареванием местных угольных ТЭС. С восстановлением спроса в КНР и "замещением" неэффективных форвардов ситуация должна несколько нормализоваться в 2023 году, но чистая прибыль в Австралии останется под давлением в ближайшие годы".

CLP Holdings - гонконгская вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, осуществляющая генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии и газа в 4 странах мира. Холдинг обеспечивает около 75% потребления э/э в Гонконге.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.