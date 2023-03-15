"БКС МИ" понизил целевую цену акций Great Wall Motor до HKD12,5

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену H-акций Great Wall Motor до HKD12,5, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания обнародовала первую в мире умную технологию полноприводного гибрида Hi4, которая будет применяться, в первую очередь, в последних моделях Haval. Согласно GWM, система Hi4 будет установлена во всей линейке продуктов NEV к 2024 году. В 2023 году компания будет фокусироваться на повышении узнаваемости бренда. GWM планирует запуск 10 моделей, включая Haval B07 и A07. На фоне падения оценки акций Great Wall Motor на Гонконгской бирже мы понижаем целевую цену H-акций на 16,7% до HKD12,5, что предполагает P/E 9x 2023e", - пишут эксперты.

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