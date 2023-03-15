Инвестбанк Синара повысил рейтинг акций Kellogg до "держать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" повысили рейтинг акций Kellogg Co. с "продавать" до "держать", отставив без изменений целевую цену на уровне $67 за штуку, сообщается в материале банка.

"Котировки Kellogg с момента выпуска нашего первого обзора по компании, в котором мы присвоили ее акциям рейтинг "продавать" (12 июля 2022 года), упали на 12% из-за давления на рентабельность, - отмечает эксперт Сергей Вахрамеев. - За это же время котировки отраслевого фонда ETF Consumer Staples Select Sector SPDR снизились всего на 1%, а индекс S&P 500 показал рост на 2,5%. На наш взгляд, рынок сейчас справедливо оценивает перспективы Kellogg: коэффициент P/E на 2023 ф. г., исходя из наших прогнозов, составляет 16,1 (на 2024 ф. г. - 15,5), что в целом соответствует медианному уровню по компаниям-аналогам. Мы оставляем без изменения прогнозы по выручке и чистой прибыли, как и целевую цену по акциям Kellogg ($67 за штуку), но повышаем рейтинг до уровня "держать" в связи с падением котировок".

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