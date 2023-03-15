Вероятно сохранение высокой волатильности на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global

Вероятно сохранение высокой волатильности на американском рынке акций в течение торговой сессии в среду, баланс рисков представляется нейтральным, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

"Индекс S&P 500 снова оказался выше нижней границы восходящего канала. 200-дневная скользящая находится на уровне 3939 пунктов и выступает ближайшим сопротивлением. Вероятно, в среду индекс широкого рынка снова протестирует нижнюю границу восходящего канала, так как осциллятор MACD указывает на вероятность продолжения нисходящей динамики, а RSI находится около нейтрального значения", - отмечает эксперт.

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