ФРС, вероятно, повысит ставку на 25 б.п. по итогам мартовского заседания - "Открытие Инвестиции"

Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам мартовского заседания, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Никакого позитивного для ФРС сюрприза в опубликованном отчете по потребительской инфляции в США мы не увидели. Инфляция растет. Темпы ее роста замедляются, но недостаточно быстро, чтобы ФРС могла задумываться о резком снижении процентных ставок к концу года, как это сейчас предполагает денежный рынок. Об этом говорит устойчивая инфляция основных услуг. Рынок труда все-таки поддерживает повышательное ценовое давление в этом секторе. И вот в чем проблема. Решение по ставкам ФРС должна принять вечером 22 марта. А приоритетный для Федрезерва инфляционный индикатор - ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) - будет опубликован только 31 марта (за февраль). И этот показатель мог ускориться в последнем месяце зимы (+4,7% в январе может превратиться в +4,8% г/г в феврале), - пишет эксперт в комментарии. - Поэтому мы ожидаем, что ФРС 22 марта повысит ставку на 25 б.п. (до 4,75%-5,00%). Пока видим высокую вероятность того, что аналогичный шаг будет реализован и в мае (апрельское заседание по ставкам не запланировано). Что касается снижения ставок до конца года, то здесь многое будет зависеть от того, насколько успешно финансовые власти США смогут купировать проблему в банковском секторе".

"Даже если мы ошибаемся, и ФРС на следующей неделе из-за банкротства SVB не повысит ставку по федеральным фондам, вряд ли это будет сигналом того, что пик ставок уже достигнут. Это будет выглядеть как тактическое решение взять паузу на 2 месяца, подразумевая, что в мае ставка будет вновь повышена. Пока мы не видим четких сигналов того, что темпы роста инфляции готовы замедляться более существенно. Поэтому пока не можем согласиться с текущими рыночными ожиданиями существенного снижения ставки к концу года", - указывает аналитик.

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