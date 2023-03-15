SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики исключили из списка акции "НОВАТЭКа" и "Магнита", вернули бумаги "ЛУКОЙЛа".

Таким образом, в текущий состав вошли "Интер РАО", "Транснефть", "МТС", "Самолет", "ММК" и "ЛУКОЙЛ".

"Индекс Мосбиржи в середине февраля был на минимуме с начала года, но уже к началу марта восстановился до максимума с сентября 2022 года. Геополитические риски снизились, глобальный фон был позитивным, и рынок ждал, что некоторые российские компании представят хорошие финансовые результаты за 2022 год. Мы внесли три изменения в подборку российских акций, - указывают эксперты. - Акции "ЛУКОЙЛа" возвращаются. Ситуация с налогообложением нефтяной отрасли прояснилась (редлагаемые изменения в расчете налогов оказались мягче, чем ожидалось), и теперь бумаги компании снова представляют интерес. "НОВАТЭК" покидает подборку, у компании сильный фундаментальный профиль, но рост его финансовых показателей ограничен (с начала года газ в Европе подешевел более чем на 30%). Бумаги "Магнита" мы также исключаем - ждем от эмитента сильные финансовые результаты за прошлый год, но компания вряд ли выплатит дивиденды в текущем году".

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