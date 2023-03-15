Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции одного из ведущих в мире производителей стекла Xinyi Glass Holdings Ltd. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Власти Китая выделили 1,3 трлн юаней сектору недвижимости на достройку незавершенных зданий, что должно привести к увеличению продаж флоат-стекла (63% выручки эмитента). Мы ожидаем, что средние цены реализации флоат-стекла вернутся к 1900 юаней за тонну (+8% от текущего уровня) к середине 2023 года по мере увеличения заказов. Продажи в автомобильном секторе (25% выручки) также должны вырасти, поскольку производство автомобилей вырастет на 6% в 2023 году, в основном за счет Китая, - отмечают эксперты в комментарии. - Стоимость природного газа в Китае снизилась примерно на 30% с начала года, и мы ожидаем дальнейшей коррекции, поскольку Китай увеличивает импорт российской нефти и газа с большой скидкой (природный газ составляет 25% стоимости производства стекла)".

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