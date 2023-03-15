Ставка ФРС, скорее всего, будет повышена на 25 б.п. в марте - БКС Экспресс

Ключевая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС), скорее всего, будет повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,75-5,00%, по итогам мартовского заседания регулятора, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Вышедшая во вторник статистика по инфляции оказалась в рамках ожиданий. Индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале снизил темпы роста до 6% с январских 6,4%. В месячном выражении рост инфляции замедлился незначительно - до 0,4% с 0,5%, что также было ожидаемо. Месячные темпы скорее можно назвать достаточно высокими, особенно по базовой инфляции. Рост базового индекса, не включающего продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 0,5%, что выше консенсус-прогноза (0,4%). В годовом выражении он замедлил рост до 5,5% с 5,6%. Именно базовый индекс учитывает ФРС", - отмечает аналитик.

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