"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Take-Two до $141

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Take-Two Interactive Software со $173 до $141 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, на фоне повышения безрисковой ставки в модели и обновления прогноза операционных показателей эмитента, сообщается в материале аналитиков.

"Полагаем, что рынок недооценивает потенциал запуска GTA 6, анонс которой может быть объявлен в любое время, однако ухудшение макроэкономической обстановки в мире оказывает давление на бизнес компании", - отмечают эксперты.

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