Среднесрочно акции РусАла привлекательнее бумаг Норникеля - "Мои Инвестиции"

Среднесрочно акции "РусАла" выглядят более привлекательно по сравнению с бумагами ГМК "Норильский никель", считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"13 марта, Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала итоги внешней торговли за 2022 год. Это первое раскрытие таможенной статистики с февраля 2022 года, но данные не включают направления экспорта/импорта и подробную разбивку по категориям товаров. Исходя из данных по экспорту различных металлов, у "РусАла" не было проблем с экспортом алюминия в 2022 году. По данным, экспорт алюминия и изделий из него (в основном эта категория включает продажи "РусАла") увеличился на 7% г/г, а средняя цена на алюминий в 2022 году, по нашей оценке, выросла на 10% г/г. Мы продолжаем считать, что у компании не возникнет проблем с перенаправлением экспортных объемов из США после введения пошлины (примерно 7% в 1П22), - отмечают эксперты в комментарии. - Непроданные в 2022 году запасы металлов "Норильского никеля", вероятно, включают в себя в основном металлы платиновой группы (платина, палладий), поскольку экспорт никеля и изделий из него в 2022 году увеличился, в то время как экспорт драгоценных металлов из России снизился".

"Мы считаем акции "РусАла" среднесрочно более привлекательными по сравнению с "Норникелем". При текущих ценах на металлы "РусАл" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA ~5x, а EV/EBITDA "Норникеля" составляет ~6x. Также мы видим больше потенциала для роста цены на рынке алюминия при восстановлении деловой активности в Китае, в то время как риски отсутствия дивидендов еще не полностью отражены в цене бумаг "Норникеля", - указывают аналитики телеграм-канала. - Ожидаем, что в ближайшие дни "РусАл" опубликует финансовую отчетность за 2022 год. Считаем, что, несмотря на стабильную выручку, операционная прибыль будет под давлением (до ослабления рубля в начале 2023 года компания работала на грани безубыточности во 2П22)".

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