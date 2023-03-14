"Финам" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать" с целевой ценой 6330 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 40% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции компании скорректировались вниз после достаточно уверенного восстановления в первой половине прошлого года после мартовского обвала рынка, - пишут аналитики. - В августе компания представила сильные результаты за I полугодие 2022 года. Мы ожидаем увидеть замедление темпов роста выручки в III и IV кварталах, так как на результатах за предыдущие 12 месяцев существенно положительно сказывался эффект от консолидации "Дикси". Тем не менее мы считаем, что сеть может показать рост выручки во II полугодии 2022 года на уровне конкурентов на российском рынке, то есть на 15-17% (г/г)".

Учитывая, что розничным ретейлерам в целом удалось сохранить свою рентабельность, эксперты не ожидают увидеть существенного ухудшения результатов "Магнита" во II половине 2022 года. Акции "Магнита" торгуются на привлекательных уровнях, а публикация отчетности может придать акциям позитива, говорится в комментарии.

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