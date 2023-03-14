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14 марта 2023 года 18:15
ФРС может завершить в марте повышение процентных ставок - Freedom Finance Global
ФРС США может завершить в марте повышение процентных ставок, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Годовая инфляция потребительских цен в США в феврале продемонстрировала более активное замедление, чем в предыдущие месяцы, - констатирует эксперт. - ИПЦ после 6,4% г/г за январь вырос на до 6% г/г, что соответствует минимуму сентября 2021 года. Цены в сопоставлении месяц к месяцу, как и предполагал консенсус, повысились на 0,4% после 0,5% за январь. Январский скачок помесячной инфляции вверх, как видим, оказался краткосрочным и существенного влияния на февральские показатели не оказал. Замедление инфляции вкупе с проблемами в банковском секторе США может мотивировать ФРС повысить ставку на 0,25 п. п. по итогам заседания 21-22 марта". Аналитик напоминает, что именно после публикации данных инфляции за январь представители Федрезерва заговорили о возвращении к подъему ставки шагом 0,5 п.п. По прогнозу Goldman Sachs, на мартовском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС ставка будет повышена, после чего регулятор поставит цикл ужесточения монетарной политики на паузу. После релиза данных инфляции доллар в паре с евро и к корзине из основных резервных валют (индекс DXY) прибавляет незначительные 0,07% после заметного падения накануне, подчеркивается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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