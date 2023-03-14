SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, в список вошли "ОГК-2", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ" и "МТС" сообщается в материале инвестбанка.

"После значительного падения в середине февраля индекс Мосбиржи полной доходности в начале марта достиг новых максимумов с сентября прошлого года. Российские компании начинают публиковать финансовые отчеты за 2022 год, на основании которых участники рынка прогнозируют годовые дивиденды. В нашу подборку вошли акции, по которым ожидается двузначная дивидендная доходность по итогам 2022 года", - пишут аналитики.

Они внесли в подборку два изменения: исключили бумаги "Мосэнерго" и вернули акции "ЛУКОЙЛа".

"Акции "Мосэнерго" подорожали с начала февраля на 25%, несмотря на отсутствие новостей, которые объяснили бы столь стремительный рост, - отмечается в комментарии. - У акции компании высокая дивидендная доходность (она может превысить 13% по итогам 2022 года). Однако потенциал роста котировок теперь менее 15%, в связи с чем бумаги покидают подборку. Акции "ЛУКОЙЛа" вернулись в подборку, поскольку прояснилась ситуация с налогообложением. Предлагаемые изменения в налогообложении для нефтяной отрасли оказались более мягкими, чем мы ожидали, что должно поддержать акции "ЛУКОЙЛа" в ближайшие месяцы".

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