Золото дорожает благодаря защитным свойствам и ослаблению доллара - Freedom Finance Global

Золото дорожает благодаря защитным свойствам и ослаблению доллара, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Мировые цены на золото пошли вверх на прошлой неделе после появления информации о закрытии криптобанка Silvergate Capital и инновационной кредитной организации Silicon Valley Bank. За последние четыре торговые сессии золото в совокупности подорожало уже на 5,45%, констатирует эксперт.

"Банкротство трех банков в США менее чем за неделю вызвало на рынках опасения по поводу возникновения эффекта домино, который выразился бы в крахе других финансовых организаций, в результате чего разразился бы масштабный кризис в экономике, - отмечает Чернов. - Учитывая эти риски, многие инвесторы предпочитают вывести капитал из акций эмитентов финансового сектора и вложиться в золото, как традиционный защитный актив. Привлекательности золоту придает и снижение доходности десятилетних казначейских облигаций США с 3,98% годовых до 3,61%. Поскольку именно в долларах США номинирована рыночная цена золота, девальвация этой валюты выступает еще одним драйвером роста для драгметалла".

Дальнейшую динамику золотых котировок, по мнению эксперта инвесткомпании, продолжат определять движения курса доллара и действия американских властей. "Несмотря на сегодняшнюю небольшую коррекцию в котировках вечного металла, мы ждем продолжения их роста до исторических максимумов в районе $2070 за тройскую унцию", - прогнозирует Чернов.

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