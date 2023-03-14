Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Ning на текущей неделе - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Ning Co. Ltd. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент опубликует финансовые результаты за II полугодие 2022 года в пятницу, 17 марта.

"Компания является бенефициаром восстановления потребительского спроса в Китае в 2023 году, 98% продаж компании приходится на материковый Китай и Гонконг, - отмечается в комментарии. - Несмотря на средние темпы роста выручки - 20,5% в 2017-2021 годах, компания имеет высокий потенциал к расширению, занимая около 2% от общих продаж одежды и трикотажа в Китая. Мы считаем, что Li Ning может отчитаться за 2022 год с умеренным сюрпризом к ожиданиям аналитиков и дать сильный прогноз на 2023 год".

Li Ning - китайская компания по производству спортивной одежды и спортивного оборудования.

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