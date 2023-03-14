"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $401

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $401 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,6%, стоп-приказ: $310, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Adobe опубликует квартальный отчет в среду, 15 марта. Аналитики ожидают роста выручки компании до $4,62 млрд и прибыли на акцию $3,68. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $310 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,3". - указывают эксперты "Финама".

Adobe Inc. - американская компания, разработчик программного обеспечения. Почти 100% акций находятся в свободном обращении. Крупнейшие акционеры: Primecap Management Company, Valueact Holdings LP и Bank of New York Mellon.

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