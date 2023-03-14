Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Белуги

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Белуга Групп" на фоне ожидаемо сильных финансовых результатов за 2022 год, сообщается в комментарии.

"Чистая выручка выросла на 30% г/г, а EBITDA (до применения МСФО 16) увеличилась на 66% г/г (маржа выросла на 3,3 п.п. г/г до 15%), - указывает аналитик банка Евгений Кипнис. - Компания извлекает выгоду из устойчивого спроса и сокращения предложения на рынке из-за санкций (особенно в сегменте крепких алкогольных напитков). Этому способствует широкий ассортимент собственных брендов компании, высокий уровень запасов и сохранившиеся поставки по большинству импортных контрактов".

По мнению Кипниса, компания способна повышать цены на продукцию, опережая индексацию акциза (4% заявлено на 2022 и 2023 годы). Это, наряду с растущей долей продаж премиальных продуктов и сильным рублем в течение значительной части 2022 года, способствует росту маржи.

"Акции выросли на 25% с начала года против 5% по индексу Мосбиржи. По нашим оценкам, они торгуются на уровне 3,5x EV/EBITDA 2023П, с 10% дисконтом к среднему за 2-5 лет. Мы считаем, что благоприятные рыночные условия сохранятся в 2023 году, что позволит компании генерировать сопоставимую EBITDA и распределять сопоставимые суммы дивидендов, поскольку долговая нагрузка остается приемлемой (соотношение чистый долг/EBITDA до применения МСФО 16 составляет 0,8x на конец 2022)", - прогнозирует эксперт банка.

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