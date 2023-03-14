Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Adobe Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликует финансовые результаты за I квартал 2023 года в среду, 15 марта. Полагаем, что Adobe своевременно перешел на продажу пакетных решений, не привязанных к числу подписчиков. Это позволит компании превзойти ожидания рынка по выручке, несмотря на сокращение числа пользователей продукции у корпоративных клиентов на фоне оптимизации штата в подразделениях продаж и маркетинга", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.